Отдых в Турции для россиян стал дешевле

12 янв. 19:29

Росстат сообщил о снижении стоимости поездки на отдых в Турцию на 36,4%, в Арабские Эмираты – на 11,1%.

"Стоимость поездки (с условием бронирования за месяц) на отдых в Турцию снизилась на 36,4%, в ОАЭ - на 11,1%", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что стоимость услуг зарубежного туризма в декабре прошлого года снизилась на 8,59% по сравнению с ноябрем.

При этом отмечается, что экскурсионные туры по России подорожали на 1,3%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 1,2%. Услуги гостиниц и других мест проживания подорожали на 1,3%, в том числе отелей категории "три звезды" - на 4,9%, хостелов - на 0,7%. Проживание в однозвездочных и двухзвездочных гостиницах и мотелях стало дешевле на 0,3-1,4%.