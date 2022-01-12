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Ильхам Алиев рассказал подробности совершенной армянскими военными накануне провокации на границе

Ильхам Алиев рассказал подробности совершенной армянскими военными накануне провокации на границе

Азербайджанские военные накануне в ответ на провокацию ВС Армении на границе ликвидировали от 6 до 8 армянских военных, об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, 11 января Армения совершила очередную военную провокацию против азербайджанских военнослужащих, в результате этого акта совершенно немотивированной агрессии был убит азербайджанский военнослужащий.

"Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением", - цитирует главу государства "Интерфакс-Азербайджан".

Он пояснил, что ВС Азербайджана предприняли решительные ответные действия, чтобы покарать преступников, в результате, как следует из данных Минобороны, от 6 до 8 армянских военнослужащих были уничтожены, многие - ранены.

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