По итогам 2021 года инфляция в Турции подскочила до 36%, почти вдвое превысив ожидания аналитиков. На рост уровня инфляции влияет много факторов. Прежде всего, в 2018 году Турция столкнулась с экономическим кризисом, в том числе спровоцированным политическими конфликтами последних 10 лет, включая массовые протесты 2013 года, сирийский кризис, а также попытка государственного переворота 15 июля 2016 года.

Турецкая "Сабах" отметает, что правительство пыталось справиться с ситуацией посредством временных решений, поскольку напасти следовали одна за другой. Тем не менее проблемы накапливались и в итоге привели к экономическому кризису. Однако уже к концу 2019 года ситуация стала улучшаться. Например, в октябре 2019 года инфляция упала ниже 10%, а динамика курса турецкой лиры к доллару стабилизировалась. Правда, в 2020-2021 годах восстановлению экономики помешала пандемия COVID-19. Сейчас весь мир борется с инфляцией, но кризис 2018 года стал дополнительным ударом для турецкого правительства и народа. Таким образом, попытки справиться с нерешенными проблемами привели к еще большему обесцениванию лиры и ускорению инфляции до двузначных значений.

Основной проблемой турецкой экономики стал низкий курс лиры по отношению к доллару, вызванный дефицитом счета текущих операций. Правительство знает об этом и работает над полноценным решением проблемы, вместо того, чтобы предлагать краткосрочные меры. Между тем, некоторые решения влекут за собой новые проблемы. Например, курс доллара падает по отношению к лире, когда растут процентные ставки, но обычные люди и инвесторы в равной мере переключаются на проценты, чтобы получать прибыль, вместо того, чтобы вкладывать свои деньги в торговлю. Таким образом, производство останавливается, рост замедляется, и люди теряют работу.

Однако снижение процентных ставок также не является решением, поскольку в такой ситуации люди переходят на доллары. Будь то доллары или процентные ставки, все фискальные активы парализуют экономику и обогащают состоятельных людей. Турецкое правительство пытается разорвать этот порочный круг и сосредоточить внимание на перенаправлении капитала с банковских счетов на инвестиции.

С другой стороны, власти пытаются сохранить курс в 13-14 лир за доллар, чтобы нарастить экспорт и сократить объемы импорта. Если такая политика окажется успешной, может возникнуть избыток иностранной валюты. В этом случае основная структурная проблема турецкой экономики будет решена. Методы властей похожи на болезненную хирургическую операцию, действительно некомфортную для населения. Правительство повысило минимальную заработную плату на 50%, чтобы компенсировать расходы на жизнь из-за повышения инфляции, и это может сработать, если больше не будет неконтролируемого роста цен.

Выбранные правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана нестандартные меры, нацеленные на избежание финансового кризиса и обеспечение экономического роста, вызвали обвинения в том, что тактика президента Турции не работает. Тем не менее недавно турецкие и иностранные обозреватели опубликовали несколько статей в поддержку этих мер. Например, обозреватель турецкой экономики, известный своей критикой правительства, признал, что высокие процентные ставки вызывают инфляцию, по крайней мере, в Турции, поскольку на рынке используется несколько валют.

"Мудрое решение"

"Турция выбрала внутреннее производство, а не обменный курс, и я думаю, что это мудрое решение", - отметил Джо Чжан из South China Morning Post, добавив, что повышение процентных ставок Международным валютным фондом во время азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов в Таиланде, Южной Корее и Индонезии оказалось контрпродуктивным, так как вылилось в резкое сокращение экономической активности. "Если более низкий обменный курс причиняет беспокойство, правительству следует рассмотреть вопрос о введении контроля над потоками капитала, а не пытаться привлечь краткосрочные денежные средства удушающими процентными ставками. Никто не любит валютный контроль, но это меньшее зло, чем высокие процентные ставки", - отметил эксперт. В статье Чжана упоминается как неудачный, так и успешный опыт; он фокусируется на практике. Можно придраться к тому, что у Чжана может быть предвзятое отношение, так как он из Китая, но Китай сумел стать сверхдержавой, и все страны, которые упоминаются в статье, могут похвастаться эффективной экономикой.

Пока неясно, удастся ли Эрдогану справиться с ситуацией, но вероятный успех не станет сюрпризом.