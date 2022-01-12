Житель Крым не смог зайти в больницу и обстрелял ее

12 янв. 18:54

В Крыму мужчина подверг обстрелу из пневматического пистолета после того, как он не смог проведать пациента, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Задержан мужчина, подозреваемый в совершении хулиганских действий в городской больнице. Установлено, что мужчина пришел в больницу проведать пациента в неприемное время. Сотрудник охраны не пустил мужчину, вследствие чего между ними возник конфликт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина произвел несколько выстрелов из предмета, "предмета, похожего на пневматический пистолет", после чего убежал.

В настоящее время стрелок задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.