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МИД: Москва пока не ответила на предложение о взаимном открытии дипмиссий с НАТО

МИД: Москва пока не ответила на предложение о взаимном открытии дипмиссий с НАТО

Российская сторона пока не дала определенного ответа на предложение НАТО о взаимном возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе. Об этом рассказали в МИД РФ.

О восстановлении работы структур заявил ранее сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В российском министерстве уточнили, что это было предложение Североатлантического альянса.

"Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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