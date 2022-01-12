МИД: Москва пока не ответила на предложение о взаимном открытии дипмиссий с НАТО

12 янв. 18:50

Российская сторона пока не дала определенного ответа на предложение НАТО о взаимном возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе. Об этом рассказали в МИД РФ.

О восстановлении работы структур заявил ранее сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В российском министерстве уточнили, что это было предложение Североатлантического альянса.

"Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.