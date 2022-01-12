Режим ЧП отменяется завтра в трех регионах Казахстана

12 янв. 18:36

Режим чрезвычайного положения, установленный из-за массовых беспорядков, будет отменен завтра в трех областях Казахстана. Соответствующие указы подписал президент Касым-Жомарт Токаев, документы опубликованы на сайте Акорды.

"Постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области", - сказано в указе по ЗКО.

Аналогичные документы подписаны в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Указ о введении ЧП Токаев издал 5 января.