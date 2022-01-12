В Баку считают, что боевики с Ближнего Востока могли участвовать в беспорядках в Казахстане

12 янв. 18:26

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что среди радикалов, которые принимали участие в погромах в регионах Казахстана, могли быть люди из Афганистана и Ближнего Востока.

Он также отметил, что количество террористов, участвовавших в беспорядках, еще продолжит меняться.

"Высказывание президента Казахстана об участии в беспорядках в Алма-Ате 20 тысяч террористов - примерная цифра, и возможно, она изменится. Антитеррористическая операция еще не завершена, продолжаются мероприятия по поиску и обезвреживанию вооруженных лиц. Была информация, что среди них могли быть лица из Афганистана и Ближнего Востока", - приводит слова посла РИА Новости.