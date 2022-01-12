Подозреваемый в терроризме гражданин Узбекистана экстрадирован на родину

12 янв. 17:57

Москва отправила на родину узбекистанца, которого подозревают в участии в террористической организации, сообщает пресс-служба СГБ республики.

Как отметили в ведомстве, 34-летний житель Сурхандарьинской области примкнул к запрещенной в России террористической организации "Катиба таухид валь-Джихад" в Краснодарском крае в 2016-2021 годах. Подозреваемый в соцсетях пропагандировал идеи боевиков среди своих родных и близких.

"Подозреваемый задержан сотрудниками СГБ Узбекистана и российскими правоохранительными органами когда собирался выехать в Сирию для присоединения к боевикам. Его доставили в Узбекистан", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.