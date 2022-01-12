Онлайн-клиники Грузии начнут борьбу с омикрон-штаммом

12 янв. 17:55

В Грузии в ближайшую неделю дополнительно откроют 40 онлайн-клиник, которые будут консультировать пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

В настоящее время в Грузии действуют 62 онлайн-клиники, таким образом, через неделю в стране будет 102 учреждений, которые консультируют больных по телефону.



Габуния отметила, что омикрон-штамм быстро распространяется, однако большая часть выявленных в стране случаев протекает в легкой форме. "В этих условиях, когда мы знаем, что "омикрон", в основном, протекает сравнительно легче, и им можно управлять на дому, особенно важна мобилизация первичного здравоохранения. Работа в этом направлении началась еще в декабре, когда все семейные врачи прошли переподготовку", - цитирует чиновницу "Грузия Online".

Она рассказала, что случаи осложнения преимущественно вызваны дельта-штаммом, при омикроне госпитализация понадобилась лишь в единичных случаях. "Ни один из граждан не нуждался в интенсивной терапии или реанимации, они быстро выписались из больниц", - подчеркнула замминистра.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 313 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.

По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 973 909 случаев заражения. Справились с болезнью 916 421 житель страны, умерли - 14 311.