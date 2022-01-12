Как ввод ОДКБ в Казахстан скажется на судьбе Организации тюркских государств?

12 янв. 17:45

Накануне в газете "Известия" вышел материал с ярким заголовоком "Дезорганизация турецких государств. Анкара нацелилась на Казахстан". Главная мысль статьи в том, что события в Казахстане поставили под сомнение союз тюркских стран. Тюрколог Владимир Аватков отметил, что для Турции ввод сил ОДКБ оказался неожиданностью, так как она давно хотела создать коллективную безопасность для тюркских стран. И, по сути, сейчас мы наблюдаем "надлом фундамента туркоцентричного Турана — после Сирии и Крыма». Насколько это так, действительно ли события в Казахстане ослабили позиции Турции и нанесли удар по организации тюркских стран, я выяснил вместе с экспертами из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и России.