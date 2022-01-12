Путин обсудил с Пашиняном миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

12 янв. 17:45

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что, учитывая председательство Армении в ОДКБ, главы государств обменялись мнениями о ходе ее миротворческой операции в Казахстане.

"Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Путин и Пашинян обсудили текущее состояние послевоенного урегулирования между Азербайджаном и Арменией и некоторые аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года.

Президент России и премьер-министр Армении условились о продолжении контактов на различных уровнях.