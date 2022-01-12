Вспышка COVID-19 в КХЛ приостановила регулярный чемпионат

12 янв. 17:44

Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат сезона 2021/22 из-за вспышки коронавируса в хоккейных клубах, сообщает пресс-служба лиги.

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игр", - сказано в сообщении.

Так, лига перенесла на неопределенный срок матчи, которые должны были состояться 13, 15, 17, 19 и 21 января. При этом в руководстве КХЛ добавили, что чемпионат может возобновиться во время зимней Олимпиады в Пекине.