Владимир Путин принял генпрокурора Азербайджана в Москве

12 янв. 17:34

Президент России Владимир Путин сегодня принял генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, прибывшего в Москву для участия в мероприятиях к 300-летию создания прокуратуры России, такое сообщение распространила Генпрокуратура Азербайджана.

Затем в Генеральной прокуратуре РФ прошло торжественное мероприятие, в котором участвовали официальные лица.

В ходе визита Кямран Алиев встретился с российским коллегой Игорем Красновым, турецким генпрокурором Бекиром Шахином, главой Генпрокуратуры Таджикистана Юсуфом Рахмоном.

Кроме того, Кямран Алиев провел встречи с генпрокурорами Пакистана Рахманом Аамиром, Узбекистана Нигматиллой Юлдошевым, Киргизии Курманкулом Зулушевым, президентом Международной ассоциации прокуроров Чеол Кю Хваном, главой директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Христосом Якумопулосом, а также с руководителями авторитетных международных организаций.

В рамках мероприятия также состоялась встреча генпрокуроров тюркоязычных государств, ее участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

В мероприятиях принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.