Россия и НАТО восстановят деятельность дипмиссий в Брюсселе и Москве

12 янв. 17:30

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе, сообщил о заинтересованности Альянса восстановить деятельность своей миссии в Москве, а также российского присутствия в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что представители Альянса имеют желание встретиться с российской делегацией для проведения обстоятельных переговоров, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов.

"Что касается взаимодействия, союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе", - приводит его слова ТАСС.

Также генсек подтвердил договоренность Москвы и Альянса о проведении серии встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

"Мы готовы назначить серию встреч по разным теммам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Альянс готов обсуждать с Москвой все виды контроля над вооружениями, однако не собирается идти на компромиссы по базовым принципам безопасности, в том числе в вопросах принятия тех или иных государств в Атлантический блок.

"Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", - добавил генсек.

На пресс-конференции Столтенберг также сказал, что Альянс следит за присутствием российских войск на границе с Украиной.

По его мнению, НАТО приложит все усилия для поиска политических путей для движения вперед.

"Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это - возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены", - уточнил он.

Генсек заключил, что расширение НАТО не является агрессивным актом, так как Альянс распространяет демократию.