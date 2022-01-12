Генсек НАТО сообщил о сохраняющихся разногласиях с Россией по Украине и евробезопасности

12 янв. 16:59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности.

Он подчеркнул, что от этого встреча была еще более важной.

"Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам", - цитирует главу Североатлантического альянса ТАСС.

Напомним, заседание Совета Россия - НАТО стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап консультаций - переговоры России и США прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет в Вене на 13 января.