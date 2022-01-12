Эрдоган заявил о росте давления на Турцию

12 янв. 17:10

Масштабы давления на Турцию расширились, - заявил сегодня на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Особенно это стало заметно после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, когда позиция стран Запада в отношении Турции ужесточилась, а против Анкары было применено скрытое эмбарго, активным инструментом которого являются финансовые рычаги, - пояснил Эрдоган.

"Мы не допустим неоправданного завышения цен в стране. Манипуляции на валютном рынке и показатели инфляции не имеют ничего общего с реальной ситуацией в экономике. Эффект от усилий правительства Турции в экономической сфере проявится уже летом текущего года", - пообещал он, заверив, что правительство страны сделает все возможное для минимизации негативного влияния инфляции на ее население, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Глава государства отметил, что государство приняло меры по социальной защите населения, ограничив рост тарифов в частных учебных заведениях и сообщил, что в июле правительство вновь проанализирует показатели инфляции и при необходимости пересмотрит уровень зарплат в стране.