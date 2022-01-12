Как помощь ОДКБ Казахстану скажется на Организации тюркских государств?

Накануне в газете "Известия" вышел материал с ярким заголовком "Дезорганизация турецких государств. Анкара нацелилась на Казахстан". Главная мысль статьи в том, что события в Казахстане поставили под сомнение союз тюркских стран.

В Организацию тюркских государств (ОТГ), которая еще недавно называлась советом, а с конца прошлого года превратилась в полноценный союз, входит Турция и четыре бывшие страны СССР: Киргизия, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Туркменистан является наблюдателем. Объединяет этот союз этноязыковой фактор: их государственные языки относятся к одной группе – тюркской. Их народы имеют общие корни, и, согласно истории, предки узбеков, турок, туркмен и других тюркоязычных народов вышли с Алтая, но потом расселились по всей Евразии, от Западного Китая до Молдавии. Цель ОТГ – развитие всестороннего сотрудничества, начиная культурой и образованием, заканчивая экономикой и политикой. Союз начал формироваться сразу после развала Советского Союза.

По одним оценкам, его инициировала Турция, чтобы укрепить свое положение в Евразии, по другим – новообразованные страны нуждались во взаимной поддержке и увидели в Турции и друг друге важных экономических и политических партнеров для укрепления своего суверенитета. Если говорить конкретнее, то, используя языковой фактор, Турция открыла в этих странах сотни турецких лицеев, где обучала и выращивала будущие кадры в сфере строительства, образования, технологий и политики. Турки также инвестировали большие средства, строили университеты, торговые центры и принимали участие в энергетических проектах в богатых нефтью и газом тюркоязычных республиках. Одним словом, в выигрыше оставались все. Большой импульс организация получила после завершения Карабахской войны, на одном из выступлений Эрдоган заявил, что теперь надо говорить о лозунге не "один народ - два государства", имея ввиду Турцию и Азербайджан, но "пять государств - одна нация".

До недавнего времени интеграция этих стран активно развивалась. Некоторые эксперты даже поговаривали о возможном едином оборонном союзе. Но события в Казахстане заставили многих задуматься. Тюркоязычные страны достаточно сдержанно отреагировали на протесты в братской стране и не сделали оперативных однозначных заявлений в поддержку президента Касыма-Жомарта Токаева. Определенную активность пыталась проявить лишь Турция, и то ее МИД озвучил довольно обтекаемое заявление, сказав, что следит за событиями и желает братскому народу мира и спокойствия. По сути, ОТГ заняла выжидательную позицию, не поддержав ни протестующих, ни Токаева. Лишь после того, как Россия вместе с союзниками по ОДКБ ввела войска и был наведен порядок в Казахстане, Турция заняла ясную позицию.

На следующий день после экстренного саммита ОДКБ, где Токаев заявил о полном контроле над страной, в режиме онлайн прошла встреча глав МИД тюркских стран. Главный итог встречи – совет министров ОТГ поддержал решение Токаева провести реформы и заявил о готовности оказать Казахстану любую помощь. Поведение Турции создало впечатление, что она, по сути, уступила России право играть первым номером в Средней Азии. Турецкие эксперты и оппозиционеры буквально набросились на Эрдогана и обвинили его в "сдаче Казахстана".

Вот что написал в Твиттере бывший премьер, а теперь один из главных оппозиционеров Ахмет Давутоглу: "Вызывает беспокойство, что в связи с этими событиями [Казахстан] обратился за поддержкой к Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Армении. На данный момент историческим долгом Турции и Организации тюркских государств является внесение необходимого вклада в преодоление напряженности в Казахстане, уважая ее внутренние дела. Тот факт, что до сих пор не были предприняты достаточные шаги в этом направлении, указывает на слабость с точки зрения внутренней солидарности тюркского мира".

На слабость Турции и ее союза указали и некоторые российские эксперты. Так, Владимир Аватков отметил, что для Турции ввод сил ОДКБ оказался неожиданностью, так как она давно хотела создать коллективную безопасность для тюркских стран. И, по сути, сейчас мы наблюдаем "надлом фундамента туркоцентричного Турана — после Сирии и Крыма". Насколько это так, действительно ли события в Казахстане ослабили позиции Турции и нанесли удар по организации тюркских стран, мы спросили у экспертов по региону.

Политический обозреватель из Казахстана Жанна Тулиндинова считает, что ее страна теперь еще больше сблизится с Россией, но это будет происходить не в ущерб сотрудничеству с тюркскими государствами. "На фоне того, что Казахстану пришлось обратиться к партнерам по ОДКБ с просьбой ввести миротворческий контингент, Казахстан возьмет крен в пользу евразийской и военной интеграции в рамках ОДКБ, Однако полагаю, что многовекторность по-прежнему остается основой концепции внешней политики Казахстана", - подчеркнула она.

"Я бы ожидала в ближайшее время каких-то инициатив, проектов со стороны Казахстана. Это могут быть символические жесты в пользу укрепления интеграции со странами в рамках Организации тюркоязычных государств. Это необходимо для того, чтобы устранить возникшие дисбалансы и несколько успокоить общество, которое, несмотря на высокий авторитет Токаева, несколько неоднозначно восприняло ввод миротворческого контингента ОДКБ", - пояснила Жанна Тулиндинова.

Директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики Фархад Мамедов полагает, что организация сделает выводы из событий в Казахстане и будет совершенствовать свое развитие. "Я не думаю, что события в Казахстане как-то негативно повлияют на деятельность организации тюркских государств, так как Казахстан сам являлся учредителем этой организации. Все проекты и инициативы, которые существуют и которые были приняты в прошлом году на саммите лидеров этих государств, являются больше экономического и гуманитарного характера, они взаимовыгодные. В большинстве из них Казахстан является одним из главных звеньев как в логистике, так и в развитии информационных технологий и упрощении бюрократических процедур", - напомнил он.

"Наоборот, я думаю, события в Казахстане заставят подумать руководителей тюркских государств о формировании новых институтов взаимодействия. Это могут быть и информационные центры, и укрепление взаимоотношений в оборонной сфере, то есть все то, что увеличивает субъектность государств и укрепляет их обороноспособность", - сказал Мамедов в беседе с "Вестником Кавказа".

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин уверен, что говорить об усилении или ослаблении Турции и ее союза говорить не совсем верно потому, что ОТГ не обязана решать вопросы безопасности. "Делать выводы и увязки Организации тюркских государств с событиями в Казахстане не совсем корректно, потому что, с одной стороны, мы видели, что процессы, в первую очередь, обусловлены внутренними драйверами и внутренними мотивациями, соответственно, какой-то внешний фактор здесь минимальный. А с другой стороны, то каким образом развивались события потом, и кто подключался к их урегулированию - это тоже в меньшей степени касается ОТГ", - обратил внимание он.

"Эти события в Казахстане и их разрешение, мне кажется, не ведут к усилению или ослаблению организации, потому что она имеет свою повестку и дорожную карту развития. Она, в принципе, не предполагает каких-то серьезных шагов со стороны партнеров по организации военной помощи членам-участницам в случае кризисной ситуации. Как таковой повестки нет, и соответствующей договорной базы в отличие, например, от ОДКБ, нет. Организация только в начале своего пути, поэтому сложно сейчас говорить, насколько она может усилиться или ослабиться в связи с последними событиями", - прокомментировал Притчин.

Какая судьба ждет союз тюркских стран, будем наблюдать вместе с вами. Мое же мнение состоит в том, что Россия никого не вытесняла из Средней Азии. Россия была там всегда и в рамках ОДКБ и ЕАЭС остается в регионе поныне. Главный вопрос состоит сейчас в том, удастся ли Токаеву выстроить новую систему и окажется ли она долговечной. Если да, то Казахстан будет и дальше укреплять свои связи с евразийским миром, с Россией. Что в то же время не будет мешать ему иметь тесные культурные и экономические связи с тюркскими странами.

Вероятно, в долгосрочной перспективе военно-стратегическое преимущество будет за Россией. И это понятно, Казахстан граничит на тысячи километров с Россией, а не с Турцией. Географию никуда не выкинешь. Но в торговле и инвест-проектах у Турции будет своя ниша. И это России выгодно, так как мы не хотели бы, чтобы Казахстан слишком сильно уходил в сферу влияния Китая. Пускай будет наш щит, а деньги идут сразу от нескольких государств.