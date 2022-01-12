Коронавирус нанес нокаут Израилю

12 янв. 16:43

Несмотря на массовую вакцинацию, на Израиль обрушилась пятая по счету волна пандемии, - сообщили сегодня в министерстве здравоохранения страны.

Только за последние сутки число инфицированных жителей в регионе составило 43815 человека, всего в Израиле на сегодняшний день насчитывается 222877 человек, и это максимальный показатель за все время эпидемии, - говорится в отчете израильского Минздрава, передает newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1622053 зараженных, умерли от болезни 8274 пациента, трое из них - за прошедшие сутки. В больницах находится 781 пациент, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 254 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 84 из них в критическом состоянии, 63 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Напомним, в стране полностью вакцинировано большинство людей старше 60 лет, и процент больных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных: 38% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет, и только 10% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этом растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет.