Зима наполовину опустошила европейские ПХГ - "Газпром"

12 янв. 16:24

Подземные газохранилища (ПГХ) Европы на сегодняшний день опустели больше чем наполовину, - сообщает "Газпром".

"По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд кубометров газа", - говорится на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram, передает РИА Новости.

Для этого времени года запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до минимума за многолетнюю историю наблюдений, - добавили в компании.