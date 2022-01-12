ЧП с застрявшим лифтом стало фатальным для жителя Таганрога

12 янв. 16:06

Сегодня днем в донском Таганроге погиб пассажир лифта, застрявшего на верхних этажах жилой многоэтажки, - сообщил представитель СУСК России по региону.

В таганрогский следственный отдел поступило сообщение о том, что в шахте лифта дома на улице Мариупольское шоссе обнаружено тело мужчины 1985 года рождения.

"По предварительным данным, кабина лифта, в которой находились трое мужчин, застряла между 8 и 9 этажами. Мужчины самостоятельно открыли двери лифта, после чего один из них попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз", - рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

Следователи организовали проверку по факту гибели человека.