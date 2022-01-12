СМИ: США готовят санкции против Путина

12 янв. 15:35

Американские сенаторы-демократы сегодня представят новый пакет санкций против России, который будет включать в себя лично российского президента Владимира Путина, они могут быть введены в действие в случае эскалации вокруг Украины, - пишет газета Washington Post, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы.

"Сенаторы-демократы сегодня обнародуют свежий пакет санкций.., если президент РФ Владимир Путин вторгнется на Украину", - пишет издание.

Предлагаемые демократами антироссийские санкции могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента РФ Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.

Белый дом уже поддержал предлагаемый демократами США законопроект по санкциям против РФ, - пишет газета со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США.