Россельхознадзор запретил ввоз казахстанского мяса

12 янв. 15:25

С сегодняшнего дня, 12 января, Россельхознадзор запретил ввоз в страну животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру, - сообщили в надзорном ведомстве.

Под запрет попали все перевозки восприимчивых к ящуру живых животных, включая диких, цирковых и зоопарковых животных. Также из страны нельзя ввозить сырое мясо, мясную продукцию, молоко и молочную продукцию, не подвергнутые тепловой обработке, при которой вирус ящура погибает, и генетический материал. Запрещен и ввоз шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, а также кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения, - передает "Интерфакс".

Россельхознадзор запретил и транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.

Напомним, в конце ноября минувшего 2021 года межведомственная комиссия Казахстана по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях одобрила введение временного запрета на экспорт крупного и мелкого рогатого скота из-за роста цен на мясо в стране.