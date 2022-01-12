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Украинские власти ограничили рост цен на продукты первой необходимости

Украинские власти ограничили рост цен на продукты первой необходимости

Кабмин Украины на сегодняшнем заседании ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания первой необходимости до окончания действия карантина из-за коронавируса, уровни торговой надбавки на них не будут превышать 10%. Такие меры предприняты в рамках механизма поддержки производителей дешевых сортов хлеба и других "социальных" продуктов питания, чтобы не допустить роста цен на них.

"Установить на период действия карантина граничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены на …крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2%, подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную) и масло сливочное жирностью 72,5%", - говорится в постановлении, передает РИА Новости.

В ушедшем году наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания, поэтому они нуждаются в госрегулировании, - говорится в пояснительной записке к документу.

Также украинское правительство приняло решение проводить мониторинг цен на эти продукты с целью их анализа, а также на ряд других товаров, в числе которых жаропонижающие препараты, антибиотики, топливо и медицинские маски.

Напомним, ранее кабмин Украины ввел госрегулирование цен на ржаной и пшеничный хлеб и на нефтепродукты.

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