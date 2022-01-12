Украинские власти ограничили рост цен на продукты первой необходимости

12 янв. 15:03

Кабмин Украины на сегодняшнем заседании ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания первой необходимости до окончания действия карантина из-за коронавируса, уровни торговой надбавки на них не будут превышать 10%. Такие меры предприняты в рамках механизма поддержки производителей дешевых сортов хлеба и других "социальных" продуктов питания, чтобы не допустить роста цен на них.

"Установить на период действия карантина граничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены на …крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2%, подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную) и масло сливочное жирностью 72,5%", - говорится в постановлении, передает РИА Новости.

В ушедшем году наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания, поэтому они нуждаются в госрегулировании, - говорится в пояснительной записке к документу.

Также украинское правительство приняло решение проводить мониторинг цен на эти продукты с целью их анализа, а также на ряд других товаров, в числе которых жаропонижающие препараты, антибиотики, топливо и медицинские маски.

Напомним, ранее кабмин Украины ввел госрегулирование цен на ржаной и пшеничный хлеб и на нефтепродукты.