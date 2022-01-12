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Песков пообещал, что Путина спасут от омикрон-штамма

Песков пообещал, что Путина спасут от омикрон-штамма

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента России Владимира Путина в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", будут приняты.

"Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", - сказал он, говоря о том, будет ли скорректирована работа президента в связи с ожидаемым ростом заболеваемости коронавируса.

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