Песков пообещал, что Путина спасут от омикрон-штамма

12 янв. 15:00

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента России Владимира Путина в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", будут приняты.

"Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", - сказал он, говоря о том, будет ли скорректирована работа президента в связи с ожидаемым ростом заболеваемости коронавируса.