Квартира Жванецкого в Одессе станет музеем

12 янв. 14:48

Пресс-служба Одесского городского совета сообщила о том, что в скором времени городская квартира по улице Старопортофранковской, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей,

Уточняется, что на втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку.

"Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", - сказал мэр города Геннадий Труханов, передает РИА Новости.