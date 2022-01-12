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Махачкалинский торговый порт временно возглавил Алибулат Бигунилаев

Махачкалинский морской торговый порт

В Дагестане назначили нового руководителя Махачкалинского морского торгового порта (ММТП).

В статусе исполняющего обязанности генерального директора предприятие возглавил Алибулат Бигунилаев, ранее занимавший пост заместителя гендиректора, - передает "АиФ-Дагестан".

Бигунилаеву 65 лет, в ММТП он работает с мая 1995 года, в апреле 2012 стал заместителем гендиректора по экономике.

Напомним, Бигунилаев сменил на посту прежнего гендиректора ММТП Мурадхана Хидирова, умершего в декабре 2021 года в возрасте 57 лет.

ФОТО Махачкалинский морской торговый порт
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