Коронавирус атакует Саудовскую Аравию

12 янв. 14:32

За минувшие сутки медики Саудовской Аравии диагностировали рекордное для страны количество суточных случаев COVID-19 - 5 362, - сообщает телеканал Al Arabiya.

Также отмечены два летальных исхода среди инфицированных. Заболеваемость COVID-19 в Саудовской Аравии за последние недели быстро растет на фоне распространения более заразного штамма "омикрон", первый случай которого был выявлен в королевстве 1 декабря 2021 года - вирус завезли в страну из Северной Африки, - переедает "Интерфакс".

Предыдущий антирекорд по количеству случаев инфицирования COVID-19 в Саудовской Аравии был поставлен в июне 2020 года – в стране за сутки заболели 4 919 человек.

Саудовские власти оперативно отреагировали на тревожные данные, введя новые штрафы за нарушения правил социальной дистанции, а также снова обязали жителей страны носить маски в помещениях и на улице.