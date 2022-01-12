Коронавирус отправил в отставку главу Минвод

12 янв. 14:16

Глава Минераловодского городского округа Ставрополья Сергей Перцев сообщил о решении покинуть свой пост после перенесенного им коронавируса.

"Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно", - написал Перцев в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Многие месяцы в ушедшем 2021 году глава Минвод находился в больнице, после чего практически в ежедневном режиме наблюдался у врачей, чтобы оправиться от перенесенного заболевания, и до сих пор никто не может с точностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить утраченное им здоровье.

"Я буду делать все возможное, направлять все свои силы на достижение этой цели", - заверил Перцев, поблагодарив всех жителей Минераловодского округа и свою команду за совместную работу по развитию муниципалитета.

Пока до проведения конкурса на замещение должности исполнять обязанности главы городского округа будет первый замглавы администрации Дмитрий Городний.