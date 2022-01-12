Путин призвал прокуроров сотрудничать с правозащитниками

12 янв. 14:01

Обращаясь к сотрудникам российской прокуратуры, глава государства Владимир Путин призвал вести надзорную работу по системе исполнения наказаний с правозащитниками.

"Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями", - сказал он.

Данное заявление было сделано в ходе торжественного заседания в честь 300-летия со дня образования органов прокуратуры.