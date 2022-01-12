В Кремле опровергли слухи о введении QR-кодов с февраля

12 янв. 13:58

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг домыслы о введении QR-кодов на транспорте с февраля.

Он подчеркнул, что следует отписаться от Telegram-каналов, сообщающих о том, что на волне распространения омикрон-штамма коронавируса COVID-19 с 1 февраля будут приняты законопроекты о применении кофид-сертификатов на транспорте.

"Отпишитесь от этих Telegram-каналов", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 313 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 10 702 150 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 9 758 364 жителя страны, умерли - 318 432.