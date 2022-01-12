Полицейские КБР задержали с героином двоих "закладчиков"

12 янв. 13:54

Кабардино-балкарские полицейские задержали с почти полукилограммом героина двоих граждан ближнего зарубежья, намеревавшихся продать наркотическое зелье на территории республики посредством тайников-закладок, сообщает МВД по КБР.

Мужчин 19 и 25 лет, прибывших в Нальчик, задержали по оперативной информации, а после досмотра в рюкзаке одного из них правоохранители нашли 460 г героина в полимерных свертках, - передает "Интерфакс".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.