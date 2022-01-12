Кавказские энергетики озвучили планы модернизации ЛЭП

12 янв. 13:44

В наступившем 2022 году специалисты ПАО "Россети Северный Кавказ" модернизируют около 2,6 тыс км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10-0,4 кВ, - сообщили в компании.

"Сети 10-0,4 кВ - это самые распространенные потребительские ЛЭП, которые "несут" электроэнергию непосредственно в дома жителей. Именно поэтому модернизацию линий электропередачи указанного класса напряжения энергетики называют задачей повышенной важности", - рассказал представитель компании, передает "Интерфакс".

Реконструкция ЛЭП предполагает замену неизолированного провода на самонесущий изолированный, а также замену аварийных и дефектных опор на новые.

Самые масштабные работы в этом году в рамках реализации программы снижения потерь ждут АО "Чеченэнерго" – в регионе планируется реконструкция почти 1,8 тыс км воздушных линий 10-0,4 кВ.

В Дагестане будут проведены строительство и реконструкция 5,2 тыс км воздушных линий.

В Северной Осетии будет модернизовано более 243 км аналогичных распределительных сетей, в Кабардино-Балкарии - 217 км линий электропередачи, в Ингушетии - 189 км, в Карачаево-Черкесии - 145 км, - добавил представитель "Россети Северный Кавказ".