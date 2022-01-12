В Баку состоялась встреча главы Минобороны Азербайджана и нового командующего российскими миротворцами

12 янв. 13:38

В министерстве обороны Азербайджана в Баку состоялась встреча главы ведомства генерал-полковника Закира Гасанова и нового командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майора Андрея Волкова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Азербайджана.

На встрече также присутствовал тгенерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В ведомстве отметили, что стороны обсудили оперативную обстановку в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы.