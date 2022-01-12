Иран может заключить с "пятеркой" временное соглашение по СВПД

12 янв. 13:20

Тегеран готов рассмотреть предложение "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) о подписании временного соглашения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, - заявил сегодня глава Комитета по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Вахид Джалалзаде, передало иранское информационное агентство IRNA.

"Хотя приоритетом иранской делегации на переговорах в Вене является достижение постоянного соглашения по СВПД, мы должны признать, что временное соглашение не наносит ущерба стратегической инициативе по снятию эмбарго и национальным интересам", - заявил он, добавив, что выдвинутое "пятеркой" предложение находится на рассмотрении иранских властей, передает ТАСС.

Иран "не доверяет западным сторонам, поскольку они не соблюдали свои обязательства по предыдущему соглашению", а "США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, не выплатив экономической компенсации", - подчеркнул глава парламентского комитета.

Напомним, днем ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что "спасение соглашения по СВДП требует большего прогресса, чем стороны достигли на данный момент", назвав прогресс на переговорах в Вене "скромным".