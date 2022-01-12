Бывший глава администрации Ставрополя задержан в Минске

12 янв. 13:14

В Национальном аэропорту "Минск" 10 января задержали бывшего главу администрации Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе госпогранкомитета Беларуси.

"Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина России с признаками частичной подделки", - говорится в сообщении ведомства.

В комитете отметили, что у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен. Было установлено, что мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к 9 годам колонии по обвинению во взяточничестве.

В ведомстве пояснили, что задержанный после условно-досрочного освобождения, предполагавшего ограничение права на выезд за рубеж, собирался уехать в другую страну и воспользовался поддельным документом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину передали сотрудникам Следственного комитета.