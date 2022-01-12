Казахстан получит "Спутник Лайт"  20 января

12 янв. 13:09

Жители Казахстана смогут пройти ревакцинацию российским препаратом от коронавируса с 20 января, информирует пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сообщается, что в настоящее время в обеспечено достаточное количество вакцин, можно получить как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию. "В регионах страны доступны такие вакцины, как QazVac, Vero Сell от компании Sinopharm, Pfizer для детей, беременных и лиц старше 60 лет. С 20 января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина "Спутник Лайт", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве отметили также, что объем поставки российской вакцины в Казахстан составил 150 тыс доз.