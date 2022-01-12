Тбилиси примет Дни искусства

12 янв. 13:08

Дни искусства пройдут на площади Орбелиани в Тбилиси с 29 января по 6 февраля, сообщили организаторы, отметив, что мероприятие проводит первая грузинская арт-платформа Riabid.ge.

"Мы приблизим работы художников Riabid.ge к вашей повседневной жизни и организуем выставку-продажу на площади Орбелиани, чтобы сделать искусство еще более осязаемым", – приводит слова организаторов Sputnik Грузия.

Уточняется, что на ярмарке будут представлены до двадцати работ артистов, приобрести которые будет возможно на месте.