В Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО

12 янв. 13:00

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе стартовало заседание Совета Россия-НАТО: российскую сторону на форуме представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны, которую возглавляет заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко.

Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны планируют обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.

И хотя как таковой повестки у неформальной встречи нет, Россия едет на заседание с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности, а в ходе встречи российская делегация будет добиваться конкретной реакции на российский проект соглашения о гарантиях, подчеркнул Грушко в преддверии поездки.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что "с Россией можно вести содержательный диалог". Главное, что ждут союзники от заседания Совета Россия-НАТО – запуск содержательного диалога, - отметил он.

Ожидается, что переговоры продлятся около трех часов, а уже завтра на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоятся консультации.