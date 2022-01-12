Массовое ДТП в Ставрополе отправило в больницу двух человек

12 янв. 12:46

Два человека пострадали в результате аварии на Северном обходе Ставрополя. Участниками ДТП стали четыре автомобиля – три легковушки и эвакуатор.

Согласно предварительным данным, "на 4 км автодороги "Северный обход г. Ставрополя" водитель автомобиля "Шкода Октавия", двигаясь со стороны села Надежда в направлении города Михайловска, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Багем".

Затем "Шкода" врезается в билборд, вылетает на "встречку" и сталкивается с Приорой. "Багем", в свою очередь, по инерции въезжает в эвакуатор, припаркованный на обочине.