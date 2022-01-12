Новак: Россия газифицирована на 72%

12 янв. 12:37

Уровень газификации в России к началу 2022 года составил 72%, заявил в среду заместитель председателя правительства Александр Новак.

Он сообщил, что в стране газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс населенных пунктов.

Новак напомнил, что распоряжением президента поставлена задача поэтапного завершения газификации к 2030 году. "Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%", - уточнил вице-премьер на совещании.

На газификацию России до 2025 года будет выделено 800 млрд рублей. В рамках ускоренной газификации газ могут получить 2,5 млн домовладений.