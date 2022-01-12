Медики и волонтеры смогут весь год парковаться в Москве бесплатно

12 янв. 12:29

Парковки в Москве будут бесплатными в этом году для медперсонала и волонтеров, информирует пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Парковка для медиков и волонтеров останется бесплатной в Москве в 2022 году. Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку медицинским работникам - ответственность лежит на всех органах власти", - следует из сообщения.

Право на бесплатную парковку имеют работники, включенные в списки Депздрава и члены волонтерских организаций.

Напомним, парковка для медработников и волонтеров стала бесплатной в Москве весной 2020 года.