ФК "Ростов" приценивается к игроку казахстанского "Ордабасы"

12 янв. 12:23

Футбольный клуб "Ростов" заинтересовался покупкой 26-летнего защитника казахстанского "Ордабасы" Александра Клещенко, - сообщает портал metaratings.ru.

Планируется, что новый игрок, ранее выступавший за "Томь", "Кубань", "Енисей" и "Тоболь", усилит оборону донской команды, - передает "АиФ-Ростов".

ФК "Ростов" планирует потратить на покупку Клещенко от 400 тысяч до одного млн евро.

Напомним, "Ордабасы" - казахстанский профессиональный футбольный клуб из Шымкента, который выступает в чемпионате Казахстана. Александр Клещенко провел в его составе за прошлый сезон 22 игры, в которых забил один гол.