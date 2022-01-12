До конца года на Юге России сформируют две новые дивизии

12 янв. 12:05

В наступившем 2022 году на Юге России завершится формирование двух новых дивизий, - сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа", - рассказал командующий ЮВО Александр Дворников, передает ТАСС.

Также в этом году будет развернут до полного состава 415-й учебный центр подготовки младших специалистов, что позволит обеспечить плановую подготовку для ЮВО, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии более пятью тысячами водителей, наводчиков и механиков-водителей, - отметили в пресс-службе округа.