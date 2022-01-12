Путин: у России есть пара недель до всплеска "омикрона"

12 янв. 12:00

В ближайшие недели в России может случиться новая волна пандемии коронавируса, связанная с распространением нового штамма "омикрон". Об этом говорилось на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Совершенно очевидно и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", - заявил президент.

Он отметил, что у России, как ожидается, есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, текущие данные о заболеваемости коронавирусом в России "не совсем реалистичны", так как в регионах снижается охват тестированием. Тестировать на коронавирус стали меньше в 66 регионах, в ближайшие дни ситуация исправится - регионы получат дополнительно 3 млн тест-систем на коронавирус.

Новый подъем заболеваемости неизбежен, убеждена Голикова. "Следующий аспект <…> это то, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года на территории Российской Федерации - это распространение штамма "омикрон". Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача - принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", - сказала она на совещании.

В стране уже выявили 698 случаев заражения штаммом "омикрон". Больше всего случаев "омикрона" приходится на Москву и Подмосковье, это значит, что столица первой столкнется с новой волной пандемии.

К конку текущей недели правительство РФ представит новые меры борьбы с коронавирусом в связи с распространением "омикрона".

Президент призвал наращивать темпы вакцинации в России. Он подчеркнул, что вакцина "Спутник V" работает эффективно. "Может быть, даже эффективнее других вакцин, которые применяются в мире, во всяком случае нейтрализация вируса очевидна", - отметил Путин.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%, при этом для достижения эффективного коллективного иммунитета привиты от коронавируса должны быть 80% взрослого населения страны.