Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с юбилеем республики

12 янв. 11:45

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесской Республики со 100-летием ее основания, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил потенциал региона. "Сегодня регион обладает серьезным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения крупных инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую сферы", - обратил внимание он.

"Вы по праву можете гордиться родным краем, древней, самобытной культурой живущих здесь народов, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества", - также говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Далее глава государства акцентировал внимание на важности реализации инфраструктурных проектов, создания современных рабочих мест, повышения качества жизни людей.