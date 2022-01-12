Щучья икра в Астрахани подорожала до 2,7 тыс рублей за килограмм

12 янв. 11:42

В Астраханском регионе установились заоблачные цены на щучью икру – причинами стали снижение популяции рыбы и процветание браконьерства.

Уменьшение количества щуки происходит из-за маловодья и чрезмерного количества выловов, - рассказал замдиректора по научной работе Астраханского государственного биосферного заповедника Кирилл Литвинов, передает "АиФ Астрахань".

Как следствие - килограмм щучьей икры в астраханских магазинах стоит 2,4 - 2,7 тыс рублей, хотя в 2019 году ее можно было приобрести за тысячу.

Интерес к щучьей икре наблюдается круглый год, а рост цен на икру способствует увеличению интереса к ней – ведь она богата витаминами и микроэлементами и имеет неповторимый вкус, - добавил Литвинов.