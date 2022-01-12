В России выявили почти 18 тыс новых случаев COVID-19

12 янв. 11:22

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще почти 18 тыс случаев заболевания, из них свыше 4 тыс приходится на Москву.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 655 (14,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 008, в Петербурге - 1 659, в Московской области - 1 238. В Краснодарском крае новых случаев 347, в Ставропольском крае - 293, в Дагестане - 186, в Кабардино-Балкарии - 82, в Крыму - 78, в Ингушетии - 72, в Северной Осетии - 68, в Адыгее - 57, в Карачаево-Черкесии - 53, в Чечне - 53.

Суточный прирост составил 0,17%, общее число инфицированных в России достигло 10 702 150 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 26 346 человек, за весь период - 9 758 364 человека.

Умерли за сутки в России 745 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 318 432 человека.