Дагестан вышел в лидеры по темпам вакцинации в России

12 янв. 11:19

За десять дней новогодних праздников темпы антикоронавирусной прививочной кампании в Дагестане выросли вдвое по сравнению с прошлым месяцем, выведя регион на первое место в стране по этому показателю.

"Несмотря на праздничные дни, за 10 дней января в республике вакцинировано более 60 тыс человек. По данным Минздрава России, темп вакцинации, сложившийся в регионе за последнюю неделю, является лучшим по стране, и по этому показателю республика расположилась на первом месте", - говорится в сообщении на сайте главы региона, передает "Это Кавказ".

В то же время глава Дагестана Сергей Меликов констатировал, что достичь 60% охвата вакцинацией от численности взрослого населения республики пока не удалось - прививку сделали лишь более 46% подлежащих вакцинации жителей, хотя именно высокие темпы вакцинации гарантируют снижение количества заболевших. Меликов привел в пример Хивский район, в котором вакцинировано более 90% жителей, а в стационарах нет ни одного заболевшего коронавирусом.