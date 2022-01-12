Украину накроет новая волна СOVID-19

12 янв. 11:08

Новая волна заболеваемости СOVID-19 начинается на Украине, о чем свидетельствует увеличение числа положительных ПЦР-тестов на 40% по сравнению с показателями декабря, говорится в исследовании рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса на Украине (Институт проблем математических машин и систем Национальной академии наук (НАН) Украины).

"Динамика количества новых случаев и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что на Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что Украина, как отмечается в исследовании, в целом следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.