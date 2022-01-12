Празднование Нового года обошлось россиянам в среднем в 23 тыс рублей

12 янв. 11:06

По данным ВЦИОМ, на празднование Нового года в этом году россияне потратили в среднем 22,8 тыс рублей.

«В этом году на празднование Нового года россияне потратили в среднем 22 тыс 802 рублей - на 25% больше, чем в прошлом году (17 161 рубль). Из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 7 тыс 643 рублей, а на подарки друзьям и близким - 8 тыс 458 рублей», - сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

Основными подарками на Новый год стали конфеты, спиртные напитки и деликатесы (30%), парфюмерия, косметика и бижутерия (22%), одежда и обувь (14%).